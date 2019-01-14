Öğretmen karne görüşü örnekleri EOkul öğrenci giriş 1. 2. 3. 4. sınıf öğretmen karne görüşleri neler

Öğretmen karne görüşü örnekleri neler? EOkul giriş 1. 2. 3. 4. sınıf Öğretmen karne görüşleri neler? Başarılı başarısız öğrenci öğretmen karne görüşleri nasıl? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ermesine bir kaç gün kala öğrencileri karne heyecanı sardı. Öğretmenler ve öğrenciler için bir dönem verilen emeklerin biçileceği büyük gün olan 2018 2019 eğitim öğretim yılı karne günü geldi çattı. Hem notlarını hem de öğretmenlerin yazdığı karne görüşlerini merak eden öğrenciler karnelerini almak için heyecanla 18 Ocak 2019 Cuma gününü bekliyor. Aynı zamanda her çocuğun kendi performansı içinde değerlendirilmesi gerektiği belirten uzmanlar, karne günü yaklaşırken ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Karne dönemi bazıları için sevinç, bazıları için de hayal kırıklığı yaratabiliyor. Burada yine çocuğun bir sonraki aşamada başarısını iniş ve çıkışlarını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi anne ve babanın tutumu oluyor. Kardeş ya da arkadaşlar arasında yapılan kıyaslamaların çocuk üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çeken uzmanlar, konuya hasasiyetle bakılması hususunda anne ve babaları uyarıyor. İşte 2018 2019 öğretmen karne görüşleri

Karnelerin dağıtılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerde olduğu kadar öğretmenlerde de heyecan başladı. Hangi öğrenciye hangi kanaat'i vereceği ve hangisine ne gibi telkinlerde bulunacağı konusunda ince eleyip sık dokuyan öğretmenler, karne görüşlerini doğru bir şekilde doldurmak için düşünmeye başladı. İşte öğretmenlerin öğrenciler için doldurabileceği birbirinden güzel karne görüşleri

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı bir dönem geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

Çok Başarılı Öğrenciler İçin;



- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.



- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.



- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.



- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.



- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.



- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte



- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.





- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.



- Başarılarının devamını dilerim.



- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.



- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.



- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.



- Başarılarının devamını dilerim.



- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.



- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.



- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.



- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.



- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.



- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.



- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.



- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.



- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"



- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "



- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."



- "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."



- "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."



- "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"



- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler



- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.....Tebrikler.



- Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....



- "Başarı başaracağım diyenindir." seninde bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.



- "başarı öyle bir şeydir ki, her elde ettiğinde yenisini istersin." bu istek ve azminin devam etmesi ve hep başarman dileğiyle



Başarılı Öğrenciler İçin;



- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.



- Derslerindeki başarısının devamını diliyorum.



- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.



- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.



- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.



- Dört senelik birlikteliğimizde seninle hep "gurur" duydum. Bundan sonra öyle başarılar elde et ki seninle ömür boyu gurur duyalım. Unutma! Başarı "başaracağım" diyenindir. Senin de bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle...



- "Sevgili …; Kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan sabırla takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim.”





İyi Sayılabilecek Öğrenciler İçin;



- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.



- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Öğrencime ve velime teşekkür ederim.



- Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.



- Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli, Teşekkür ederim.



- Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.



- Aile olarak gösterdiniz destek, başarısını artırdı.



- Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.



- Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.



- Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.



Orta Seviyedeki Öğrenciler İçin;



- Çalışma disiplinini artırmalı.



- Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır.



- Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.



- Oyuna, tv-bilgisayara ayırdığı vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur.



- Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.



- Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle.



- Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.



- Başarı grafiğinin artması dileğiyle.



- Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin.



- Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.



- Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.



- Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.



- Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.



- Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.



- Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…



- "Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.



- Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.



- Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.



- Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabii ki sen de istersen.



- Bu tatili iyi değerlendirerek, planlı ve çok çalışıp, daha başarılı bir 2.dönem geçirmen dileğiyle.İyi Tatiller."





Başarı Grafiği Düşük Öğrenciler İçin;



- Derslerinde …..ve,…… Sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.



- Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.



- Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.



- Oyuna, tv, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.



- Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.



- Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.



- Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.



- Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.



- Eksiklerini tamamlaman Ferhat’ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.



- Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.



- Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.



- Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum



- Hedefini belirleyerek çalışmaya başlar, planlı olarak çalışır, okur, yazarsan başarılı olabilirsin



- Beklentilerimize cevap verebilmen için daha çok çalışman gerekiyor.



- Aile desteğini artırırsanız, başarılı olacağına inanıyorum.



ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER:

- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

- Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.



BAŞARILI ÖĞRENCİLER:

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

- Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

- Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…



ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER

- Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

- Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

- Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

- Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

- Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

- Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

- Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

- Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

- “Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.

- Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

- Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

- Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.



DERS DURUMLARI ZAYIF ÖĞRENCİLER:

- Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

- Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

- Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

- İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum.Adımını attın, sıra hamlede…

- Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. - İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

- Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

- Eksiklerini tamamlaman Ferhat’ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.



ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİLER

- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Bütün dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

- Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.



İYİ ÖĞRENCİLER

- Sevgili Yavrum Tebrik eder, başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Ders içi ve ders dışındaki çalışmalarınla la beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılı ve mutlu bir yaşam yolundasın.Tebrik ederim..

Sorumlu ve güzel bir aileye sahip olduğun, çok çalışkan ve sorumluluk sahibi olduğunu için bu güzel karneyi hak ettin.Seni tebrik ederim.Bu başarın umarım yaşam boyu devam eder.

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim

- Öğrencime ve velime teşekkür ederim

- Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim

- Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli

- Teşekkür ederim

- Disiplinli çalışması başarıyı getirdi

- Aile olarak gösterdiniz destek, başarısını artırdı

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

- Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

- Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…





ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER

- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

- Televizyon ve oyuna biraz ara versen çok daha iyi olacaksın..

- Biraz daha düzenli çalışırsan çok daha iyi olacaksın. Dikkatini derslere göster.

- Sınıfta çok daha güzel bir yere gelebilirsin.Az daha gayret et ve bol bol kitap oku.

- Evde az daha tekrar yapar ve aile desteğini alırsan çok daha başarılı olursun.

- Abine uyma.Sen çok daha başarılı olabilirsin..

- Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

- Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

- Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

- Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

- Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

- Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

- Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

- Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

- “Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.

- Çalışma disiplinin artırmalı

- Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır

- Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır

- Oyuna, tv-bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur

- Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır

- Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle

- Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum

- Başarı grafiğinin artması dileğiyle

- Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin

- ……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli



DERS DURUMLARI ZAYIF ÖĞRENCİLER

- Zekasını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

- Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

- Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

- İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.



- Derslerinde …..ve,…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor

- Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil

- Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı

- Oyuna, tv, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi

- Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır

- Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.



ÖVGÜ YAZILARI

- Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

- Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.

- İşleyen demir ışıldar.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.



UYARI YAZILARI

- Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

- Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

- Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

- Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

- Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

- Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

- Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

- Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

- İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

- Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Derslerine daha çok çalışmalısın. Bu sene senden bekleneni gerçekleştiremedin.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin.

Hiçbir uğraş boşuna değildir. Vakti zamanı geldiğinde harcadığın emeklerin mükâfatını göreceksin.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılı öğrenciler için

*Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

*Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

*Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

*Başarılarının devamını dilerim.

*Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

*Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

*Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun.

*Senden daha fazlasını bekliyorum.

*Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

*Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

*Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

*Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

*Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

*Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda dabaşarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

*Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

*Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

*Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyiyerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

*Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Orta Seviyedeki Öğrenciler

*Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

*Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

*Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

*Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

*Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

*Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

*Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

*Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

*“Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.

*Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

*Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

*Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

*Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

*Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

*Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

*Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

*Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

*İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

*Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. *Adımını attın, sıra hamlede…

*Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

*Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım.Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

*Eksiklerini tamamlaman Ferhat’ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR İÇİN (LİSELER) ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

*Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

*Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.

*İşleyen demir ışıldar.

*Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

Uyarı yazıları

*Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

*Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

*Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

*Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

*Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

*Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

*Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

*Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

*İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

*Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Karneye yazabileceğimiz bazı sözler

Orta halli öğrenciler için

*Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

*Başarı yapabildiklerimizde gizlidir… Yapamadıklarımızda değil.

*Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

*Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

*Başarı cesaretin çocuğudur.

*Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

*Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

*Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

*Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

*Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.

Karne dönemi bazıları için sevinç, bazıları için de hayal kırıklığı yaratabiliyor. Burada yine çocuğun bir sonraki aşamada başarısını iniş ve çıkışlarını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi anne ve babanın tutumu oluyor. Anne ve babanın beklentilerini çocuk üzerine aktarımı ve bunun çocuk tarafından karşılanmaması sonucu çocuğa yöneltilen öfke suçlayıcı bir tavır etiket ve yargılayıcı bir konuşma çocuğun bundan sonraki akademik başarısını da etkileyen değerde olabiliyor.

"BAŞARISIZ NOKTALARINI TESPİT EDİN"



Çocuğu başkalarıyla kıyaslama ve suçlamanın bazı psikolojik problemlere yol açabileceğini belirten uzmanlar; "Kıyaslama sonucu stresin, kaygının, benlik algısının ve hayal kırıklığının arttığını, özgüvenin düştüğünü görüyoruz. Bu noktada çocuğun sıkça dışarıya yöneldiğini gözlemliyoruz. Aile ile kopuk ilişki çocuğu daha fazla dışarıya yöneltebiliyor. Çocuğun başarısız olduğu noktaları aile ile birlikte tespit etmek, başarılı olduğu alanların desteklenmesi zayıf noktalarının saptanması, çocuğun bunların farkına varmasına yönelik bir destek kanalı sağlanması önemlidir. Çocuğun gerçek başarısı yeteneklerinin kendisiyle olan sağlıklı ilişkisinin ve özgüvenin bütüncül bir yaklaşımıyla olacağı için önemli olan çocuğu bu yönde kazanabilmektir" ifadelerini kullandı.