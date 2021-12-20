Öğretmen öğrencilerine dersi sevdirmek için palyaço kılığına giriyor

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:58

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve dersleri daha eğlenceli hale getirmek için palyaço kıyafeti ile 6. sınıf dersine giren sosyal bilgiler öğretmeni Şule Özkan (28), öğrenciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Öğrencilere sabah ilk derste sürpriz yapan Şule öğretmen, dersin bir bölümünde öğrencilerle oyun oynadı ve daha sonrasında da müfredatın belirlediği takvimle ders anlatmaya devam etti.

Şule Özkan, AA muhabirine, palyaço kıyafetiyle dersin daha eğlenceli geçtiğini söyledi.

Haftanın belirli günleri palyaço kıyafetiyle öğrencilere sürpriz yaptığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bazı öğrencilerin sönük ve pasif olduğunu fark ettim ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım, çevremle konuştum. İnternetten yaptığım araştırmalarda, bazı öğretmenlerin derse farklı kılık kıyafetle girdiğini gördüm. Bu pasif öğrencileri hareketlendirebilir miyim, dedim aslında. Gerçekten çok olumlu sonuca ulaştım, hiç sesini çıkarmayan öğrenci bile saçıma, kıyafetime dokundu, merak etti nasıl bir şey olduğunu. Hem oyun oynadık hem ders işledik. Katılmayan öğrencileri de derse katmış olduk. Aslında tüm sınıfın atmosferini değiştirmiş olduk. Motivasyonu bu şekilde sağladık ve dersi işledik."

Şule öğretmenin farklı ve eğlenceli girişiminden dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenci Seniha Solmaz İsmik, "Şule hocamız sayesinde dersimi daha çok seviyorum. Palyaço kostümüyle derse girmesine çok şaşırdık, özellikle saçlarını çok beğendik." dedi.

Öğrenci Hanzade İnan ise "Hocamız sosyal bilgiler dersini eğlenceli hale getirdi. Palyaço kostümüyle girmesi, sessiz olan öğrenci arkadaşlarımızın aktif şekilde derse yoğunlaşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.