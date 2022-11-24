Kur'an kursu öğreticilerinin ‘öğretmen' statüsüne kavuşma talebi

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan binlerce Kur'an kursu öğreticisinin her yıl 24 Kasım 'Öğretmenler Günü'nü mahzun bir şekilde kutladığını dile getiren Nedim Yetiş, "Kur'an kursu öğreticileri yetkililerimizin gözünde bir türlü öğretmen olamamıştır. Aynı fakülteden mezun olan iki kişiden birine sırf Milli Eğitim Bakanlığında çalıştığı için öğretmen, Diyanet'te çalıştığı için diğerine öğretici unvanı verilmesi haksızlıktır, adaletsizliktir, komiktir ve Kur'an Kursu öğreticilerimize adeta üvey evlat muamelesi yapmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılmış ama yaz kış demeden fedakarca görev yapan Kur'an Kursu Öğreticilerimiz üvey evlat bile kabul edilmeyerek adeta yok sayılmıştır.

Kur'an kurslarında eğitim veren hocalarımızın unvanlarının Kur'an Kursu Öğreticisi değil Kur'an Kursu Öğretmeni olması gerektiğini her defasında vurguladık.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri için 2013 yılında zamanın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 'Onlara öğretmen unvanı vereceğiz' sözü hala ortada durmaktadır. Daha önce Devlet Bakanlığına bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığımız yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Bu itibarla; Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza çağrıda bulunuyoruz; Kur'an kurslarında Kur'an öğretenler artık öğretici değil, öğretmen statüsüne kavuşturulmalı, bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı ve yıllardır istismar edilen bu konu gündemden kalkmalıdır.

Bizler de Mil-Diyanet Sen olarak, sürekli istismar edilen bu konunun gündemden kalkması için ne gerekiyorsa yapacak ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.