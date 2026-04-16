16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Öğretmen ve öğrenciler katili anlattı: Takıntılı bir çocuktu
Öğretmen ve öğrenciler katili anlattı: Takıntılı bir çocuktu

Kahramanmaraş'taki okul katliamına dair sarsıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Öğretmen İbrahim Huylu, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin kendisini 'okul avcısı' olarak tanımladığını ve okulda hiç arkadaşı olmadığını söyledi. Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen bir öğrenci de, 'Takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu.' dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş.

Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu.

Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" dedi.

SALDIRGANIN ARKADAŞI: TAKINTILI, HER GÖRDÜĞÜNÜ YAPAN BİR ÇOCUKTU

Okulda öğrenim gören ve ismini açıklamak istemeyen bir öğrenci katil zanlısını anlattı.

Saldırganın takıntılı olduğunu söyleyen öğrenci, "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu.

Yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu. Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. İçine kapanık bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart" dedi.

