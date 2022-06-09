Öğretmenevinde yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Uluoymak Mahallesi'ndeki Gediz Öğretmenevi'nin bodrum katındaki mutfak bölümünde, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp zemin kata da sıçradı. Bu sırada devriye görevi yürüten polis ekipleri, yangını fark edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerideki yaklaşık 30 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Bodrum ve zemin katın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.