Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı: Bir liderde olması gereken tüm özellikleri haizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Draman İmam Hatip Lisesi'nden Sanat Tarihi öğretmeni olan 81 yaşındaki Semra Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

'ENTELEKTÜEL BİR ÖĞRENCİYDİ'

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan Acar, "Doğuştan liderdi. Zaten sınıf başkanıydı. Benim dersimin de mümessiliydi. Sanat Tarihi tanımlanması biraz zor bir derstir. Sanatın birçok dalını içerir. Mimari var, tarih var, resim var. Ben derse girmeden kendisine o gün anlatacaklarımın planlarını verirdim. O da tahtaya yazardı. Dersi o hazırlardı. Okulun da münazara kolu başkanıydı. Zaten o yıl İstanbul'da tüm okulların katıldığı münazara yarışmasında bizim okul birinci olmuştu. Son derece entelektüel bir öğrenciydi. Sanatla, edebiyatla çok ilgiliydi. Aynı zamanda sporcuydu. Dersi çok dikkatli dinlerdi. Arkadaşlarıyla da çok iyi geçinirdi. Özverisi çok güçlüydü. Büyüklerine ve öğretmenlerine çok saygılı bir öğrenciydi. Bir liderde olması gereken tüm özellikleri haizdi" diye konuştu.

Erdoğan'ın çok mütevazı olduğunu ve sık sık kendisini arayıp hâl hatır sorduğunu belirten Acar "Çok ahde vefalı bir insan. Kendisine çok duacıyım. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıdı. Sadece Türkiye değil, İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya barışına büyük katkıları olan bir dünya lideridir" ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı en çok Erdoğan'ın duruş sergileyebildiğini söyleyen Acar "O mağduru ve mazlumu asla yalnız bırakmaz" dedi.