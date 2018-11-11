“Öğretmenim Öğretmenim” Projesi başarıyla tamamlandı

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı çağrısı kapsamında desteklenen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hayata geçirilen “Öğretmenim, Öğretmenim” isimli proje kapsamında fizik, kimya ve biyoloji branşlarından öğretmenlerin katılımıyla bir haftalık yoğun bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Deney Çalışmaları ve Tematik Etkinlikler

Projede gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Vedat Genç; eğitimlere 3 temel branştan 12'şer öğretmenin seçildiğini ve 5 günlük yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulandığını ifade etti. Yapılan eğitimler kapsamında her branştan ortalama 10 deneysel çalışma yapıldığını aktaran Genç, ayrıca branş hocalarının kendi branşları dışındaki eğitimlere de katılması sağlanarak disiplinler arası ilişki kurulmasına katkı sağlandığını vurguladı. Eğitim programı kapsamında üniversite, müze ve üretim tesisleri ziyaretleri düzenlendiğini böylece teorik bilgilerin gerçek hattaki karşılıklarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Genç, bizler de eğitimler sırasında katılımcı öğretmenlerden çok şey öğrendik, bu türde etkileşimli eğitim programlarının sayısının artmasının eğitim camiamız açısından faydalı olacağına inanıyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Uluslararası Programlardaki Birikimimizi Paylaşıyoruz

Proje hakkında görüşlerini ifade eden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam sözlerine; nitelikli eğitimin hiç kuşkusuz iyi yetişmiş öğretmen kadrolarıyla mümkün olduğunu söyleyerek başladı. Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için gençlerin temel bilimler alanında daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla Kartal İlçesinde görev yapan Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerine yoğunlaştırılmış, IB (International Baccalaureate) eğitim programı standartlarında Laboratuvar eğitimi vermek istediklerini belirten Tekçam, bu kapsamda okulumuz eğitim kadrosunun edindiği uluslararası eğitim tecrübesini bulunduğumuz ilçedeki tüm okullarla paylaşmak istedik diyerek sözlerine devam etti. Tekçam, günümüzde herşey çok hızlı değişiyor ve gelişiyor bizler eğitimciler olarak bu değişime ayak uyduramaz, gelişmeleri yakından takip edemezsek eğitim verdiğimiz öğrencilerimize haksızlık etmiş oluruz, bu sebeple bizler sürekli olarak kendimizi yenileme gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Öğretmenim, Öğretmenim ve Bilim Seyyahları gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz projeler ile paylaşamaya çalışıyoruz diyerek sözlerine devam eden Mithat Tekçam, proje kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan tüm öğretmenleri tebrik ederek, farklı projeler için çalışmalara devam ettiklerinin de haberini vererek sözlerini tamamladı.

Sertifikalar Takdim Edildi

“Öğretmenim Öğretmenim” projesinin kapanış töreni 09 Kasım 2018 günü Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi laboratuvarlarında Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kapanış törenindeki konuşmasında Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, ilçe genelinde seminer dönemlerinde ve okul zamanında eğitici eğitimleriyle ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti. Kartal ilçesinde liselerimizin fiziki anlamda laboratuvarlarında gelinen seviyenin bu eğitimlerle beraber kullanılmasının artacağına inandığını söyledi. Bilim Seyyahları Yunanistan- Bulgaristan projesini başarıyla tamamlayıp dönen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bu projede de gösterdiği güzelliklerden dolayı tebrik etti. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir katılımcı öğretmenlere yaptığı konuşmada, eskiden evlerde kullanılmayan misafir odaları vardı. Misafir için düzenlenip kapalı tutulurdu. Aynı durum okullarda da laboratuvarlar için geçerliydi. Derslerimizde daha fazla laboratuvar kullanmalıyız. Ülkemizin bilimde söz sahibi olmak için temel bilimlerin sevdirilmesi ve teorikle pratiğin beraber verilmesi gerekir dedi. Atölye liderlerine ve katılımcılara sertifikalarının takdiminden sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.