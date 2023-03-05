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Güncel

Öğretmenler depremzedeler için yemek hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı.

AA5 Mart 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Öğretmenler depremzedeler için yemek hazırlıyor
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Özer, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz, imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada. Alanında uzman öğretmenlerimiz, bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlarımıza günlük yemek hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere için 3 öğün yemek çıkarılan Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi'nin mutfağındaki hazırlıkların paylaşıldığı videoda, öğretmenlerin çalışmalara ilişkin verdiği bilgiler de yer aldı.

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