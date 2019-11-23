Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler: En güzel, en anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri burada! 24 Kasım Öğretmenler Günü öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Öğretmenlik, insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleğidir. Türkiye’de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Bu özel ve anlamlı günde öğretmenler için şiirler okunacak. Öğretmenler Günü ile ilgili şiirlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. En güzel, en anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri burada..