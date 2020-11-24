Öğretmenler şehit meslektaşlarını unutmadı

AA 24 Kasım 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 14:33

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, burada yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplumdaki yerini belirtmek, meslektaşları arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli ve şehit öğretmenleri anmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım'ın, 1981'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Canan, "Kültür ve medeniyet seviyesi yüksek bir milletin temel ölçüsü, eğitim ve öğretmene verdiği değerdir." şeklinde konuştu.

