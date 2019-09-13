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Öğretmenler sınavda 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Oryantiring Federasyonu’nun düzenlediği kursa katılan 219 öğretmen, 2 kilometrelik alana yerleştirilen 15 hedefi bulmak için zamana ve birbirine karşı mücadele etti. 

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Klasik bir eğitim anlayışı yerine dersleri daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, oryantiring kursları ile öğretmenlere yönelik olarak eğitimler yapacak. Protokol ardından Erzurum Aziziye’deki Hizmet İçi Eğitim Enstisüsü’nde çalışmalara başlandı.

Elektronik çip

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden öğretmenlerin katıldığı kursların 3. etabı gerçekleştirildi. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın ve usta öğreticilerin kursa aldığı öğretmenlere 5 gün boyunca pratik bilgiler verildi. Çeşitli branşlardan 219 öğretmen, kurs sonunda düzenlenen yarışmada mücadele etti. 2 kilometre uzunluğundaki ağaç kaplı bahçedeki oryantiring yarışında öğretmenler, 15 ayrı noktaya konulan hedefi bulamaya çalıştı. Parmaklarına takılan elektronik çiple hedefleri konulan yerleri de tek tek belirledi. 

TEORİK VE PRATİK 

MEB’İN projesiyle artık okullarda klasik eğitim anlayışının dışına çıkıldığını belirten eğitimci Özgür Aydın, “Çocukları aktif hale getirecek çalışmaları sınıf ortamına sokmak zorundayız. Oryantiring bunu sağlayacak, çocukları aktif kılacak bir branştır. Çocuklar fen bilgisi işlerken, koşacak, düşünecek ve karar verecek” dedi. Oryantiring yarışını 10.07’lik derecesiyle tamamlayan coğrafya öğretmeni Huriye Yılmaz, “Bu sporu derslerimde kullanacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teorik ve pratik olarak çok fazla şey öğrendik. Amatör bir koşucu olmama rağmen çok büyük keyif aldım. Bu spor her yerde uygulanabilir. Orman, okul, sınıf her alanda eğitime uygulanabilir” diye konuştu.  

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