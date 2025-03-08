Öğretmenlerden devamsızlığa çözüm olacak proje

Hendek ilçesindeki Mustafa Asım İlkokulu öğretmenleri, devamsızlık problemi yaşayan, erken dönemde eğitimi terk eden öğrencilerin okula kazandırılması için çalışma başlattı.

Öğretmenlerin hazırladığı "Geleceğe Adım-Avrupa Birliği Erasmus Plus" projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında görevlendirilen uzman eğitimci Ramiza Sakip Ademova, Almanya'dan Sakarya'ya gelerek öğretmenlere eğitim verdi, tecrübelerini paylaştı.

Öğretmenler, devamsızlık yapan öğrenciler için saha çalışması yapacak, öğrencilerin aileleriyle görüşecek, devamsızlığı en aza indirmek için çözüm üretecek daha sonra Çekya ve Macaristan'ı ziyaret edecek.

- "PROJENİN BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANIYORUZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiççioğlu, devamsızlık problemi yaşayan, erken dönemde eğitimi terk eden öğrencilerin okula kazandırılması için projenin hazırlandığını söyledi.

Ulusal Ajans tarafından kabul gören projeyi uygulamaya başladıklarını anlatan Çekiççioğlu, "Uzman eğitimci Ramiza Sakip Ademova'yı ilçemizde misafir ediyoruz. 30 öğretmenimize eğitim veriyor, tecrübelerini aktarıyor. Öğretmenlerimiz de ilerleyen süreçte Çekya ve Macaristan'a ziyaretlerde bulunacaklar. Bu konuda oradaki çalışmaları inceleyecekler, fikir alışverişinde bulunacaklar." diye konuştu.

Çekiççioğlu, projenin başarıya ulaşacağına inandıklarını, bütün öğrencilerin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, "Proje ilerledikçe ve bittiğinde devamsızlık oranlarının gözle görülür şekilde düştüğünü göreceğiz. Öğretmenlerimiz proje sonunda edinilen tecrübe ve teknikleri kullanarak velilere yaklaşacaklar ve çocuklarımızı okula çekeceğiz." dedi.

Uzman eğitimci Ademova da okula devam zorunluluğunun öneminden bahsetti.

Projenin etkili olacağına inandığını belirten Ademova, "Öğretmen arkadaşlarımızla devamsızlık probleminin nasıl çözülebileceğine dair toplantılar yapıyoruz. Diğer ülkelerde edindiğimiz tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Onlar da kendi tecrübelerini bizlere aktarıyor. Çok etkili ve efektif eğitim geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Kübra Münevver Birinci ise eğitimin kendileri için faydalı olduğunu anlatarak, yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.



Projede yer alan Samet Varıl da devamsızlık konusunun neden kaynaklandığı, bununla ilgili çözümlerin neler olabileceği, yasal yollar, kendilerinin ve ailelerin sorumlulukları hakkında bilgilendirildiklerini belirterek, eğitimin verimli geçtiğini kaydetti.

