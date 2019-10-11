Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!

Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca çarpışan Mehmetçiğimize öğretmenlerden tam destek geldi. Öğretmenler tarafından başlatılan #ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'i, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti.

İşte #ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'i ile yapılan bazı paylaşımlar: