Öğretmenlere bisiklet dağıtımı: Siz bizim yarınlarımızsınız

Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi, Ayvaz Burçkan Anadolu Lisesi, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Şehit Adem Özen Anadolu Lisesi Gazişehir İl Öğrenci Meclisi öğretmenleri ve tüm personellerine 736 adet bisiklet hediye edildi.

"BİSİKLET DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YEŞİL ULAŞIM ARACI"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bisikletin spor aracından çok daha fazlası olduğunu belirterek, "Ulaşım master, eğitim master planlarını yaptık. Bisiklet yolları yaptık. Bisikletlerin daha fazla dağıtılması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Çünkü hem sağlam kafa sağlam vücutta bulunur hem de bilimsel olarak artık şu anda dünyanın en sağlıklı yeşil ulaşım aracı bisiklet. Bunun için kullanacağız. Örnek olan kullanacak. Öncü olan kullanacak. Öğretmenler kullanacak" dedi.

"SİZ BİZİM YARINLARIMIZSINIZ"



Konuşmasında öğretmenin kent için değerinden bahseden Şahin, şehir için hayatını feda eden şehitlerin okullara isimlerinin verildiğine de değinerek, "Siz bizim memleketimizin yetişmiş insan gücüsünüz. Evlatlarımızı teslim ettiğimiz hazinemizsiniz. Siz bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüz, yarınlarımızsınız. Biz cumhuriyetin 100'üncü yılındayız. Bugün okullarımızın içerisinde şehitlerimizin adını verdiğimiz okullarımız var. Bu şehre hizmet veren, adını yazdıran yüzüncü yılda okullarımız var. Bunların her biri yetişmiş insan gücü, beşeri sermaye" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere öğrencilerini Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesine götürüp Gaziantep tarihine tanıklık ettirmelerini rica eden Başkan Şahin, "Şu coğrafyanın yaşadıklarına bakınca yüz yıl önce ecdat ne yaşıyorsa bugün aynısını yaşıyoruz. Ne kadar güçlüsün sorusuna cevabımız şu, senin ne kadar yetişmiş adamın var. Ne kadar hocan var. Siz varsınız. Siz bizim yarınlarımızsınız. Siz bizim Mimar Sinanlarımızsınız. Siz bizim Aziz hocalarımızsınız. Öyle güzel evlatlar yetiştiriyorsunuz ki. 670 bin öğrencimiz var. Nasıl bir büyük hazine. Kurucu aile bakanlığı yaptığım dönemde hem bu şehrin eğitimi için hem ülkenin eğitimi için yapılması gereken ne varsa onu yapmaya çalıştık. Akıllı Şehir Gaziantep için bilgi ekonomisi için çok önemli. Dört üniversitesi olan ilk 5 şehiriz. Çok güzel bir atasözü var: 'Bir yıllık hedefin varsa pirinç ek, on yıllık hedefin varsa ağaç dik, yüz yıllık hedefin varsa insan yetiştir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100'üncü yılında çok güzel insan yetiştirdik" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise okullara sıklıkla yaptığı ziyaretlerin her birinde öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirterek, şehrin spor alanındaki başarılarından konuşmasında şu şekilde bahsetti:

"Şehrimize ve gençlerimize dokunmak için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Özellikle biz son bir buçuk yılda 1611 madalya aldık. 164 kupa aldık. 4 altın kemer aldık. Sadece spor alanında son 3 yılda 21 yeni tesisle beraber tam 38 tesis şehrimizin çocuklarına gençlerine hizmet eder vaziyete geldi" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise okullardan gelen taleplerin Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlıca yerine getirildiğini belirtti ve Büyükşehir Belediyesinin milli eğitim alanında yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.

Okulların temsilci öğretmenlerine Fatma Şahin tarafından bisikletleri hediye edilirken İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler tarafından teşekkür için Başkan Fatma Şahin'e çiçek takdim edildi.

Fatma Şahin'in öğrenci ve öğretmenlerle toplu fotoğraf çekiminin ardından program sonlandı.