'Öğretmenlere camide seminer verilecek' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Öğretmenlere camide seminer verilecek" iddiasına ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahse konu seminer cami içerisindeki ibadet alanında değil, konferans salonunda verilecektir. 23 - 27 Eylül 2024 tarihlerinde 30 saat olarak planlanan eğitim seminerlerinin, öğretmenlere ulaşım kolaylığı sağlanması, planlanan eğitimlere uygun kullanılabilecek konferans salonlarının bulunması nedeniyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezinde yer alan 'konferans salonlarında' yapılması uygun görülmüştür. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.