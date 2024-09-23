'Öğretmenlere camide seminer verilecek' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bahse konu seminer cami içerisindeki ibadet alanında değil, konferans salonunda verilecektir. 23 - 27 Eylül 2024 tarihlerinde 30 saat olarak planlanan eğitim seminerlerinin, öğretmenlere ulaşım kolaylığı sağlanması, planlanan eğitimlere uygun kullanılabilecek konferans salonlarının bulunması nedeniyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezinde yer alan 'konferans salonlarında' yapılması uygun görülmüştür. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Öğretmenlere camide seminer verilecek" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 23, 2024
Bahse konu seminer cami içerisindeki ibadet alanında değil, konferans salonunda verilecektir.
23 - 27 Eylül 2024 tarihlerinde 30 saat olarak planlanan eğitim seminerlerinin,... pic.twitter.com/MT7Ihq8S4z