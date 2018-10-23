Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkarılacak? soruların yanıtları araştırılıyor. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği ve ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Detaylar star.com.tr'de. İşte konu ile ilgili merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada öğretmenlere pek çok müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin bir süredir beklenti içinde olduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi. Her Öğretmenlerin birer kahraman olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır. Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak."



KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?



Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı. Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilisiniz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, Bakan Ziya Selçuk'tan sonra şunları ifade etti.



Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı anne baba kadar vardır.



Hep derim öğretmenin annenin ve babanın elini öp başka da kimsenin elini öpmeyin



Öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz. Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bundan daha büyük itibar ve şeref olabilir mi?



Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.



Erdoğan: Sözleşmeli öğretmenliği 3+1'e indiriyoruz



halen 4+2 olmak üzere 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz.



Ayrıca geri kalmış yörelerde öğretmeleri teşvik edecek bazı şeyler yapacağız.



Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Bu eğitimi Bakanlığımız kendisi verecek.



Öğretmenlerin meslek içi eğitim yoluyla hedeflere uygun seviyeye yükselteceğiz