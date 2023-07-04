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Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemine ilişkin açılan iptal davasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikalar, yarın Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklama yapacak.

AA4 Temmuz 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yarın yapılacak
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Yüksek Mahkeme, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve sendikaların sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Buna göre, yarın Milli Eğitim Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın temsilcileri, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bakanlık ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

  • Öğretmenlik Meslek Kanunu
  • Milli Eğitim Bakanlığı

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