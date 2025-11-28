İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5196
  • EURO
    49,2699
  • ALTIN
    5689.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oğul babasını sırtından bıçakladı! Sarıyer'de sokak ortasında aile dramı
Güncel

Oğul babasını sırtından bıçakladı! Sarıyer'de sokak ortasında aile dramı

Sarıyer'de aile içi çıkan tartışmada babasını sırtından bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

AA28 Kasım 2025 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Oğul babasını sırtından bıçakladı! Sarıyer'de sokak ortasında aile dramı
ABONE OL

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Ş., mutfaktan aldığı bıçakla evlerinin bulunduğu sokak üzerinde babasını sırtından bıçaklayıp kaçtı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Bahri Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı Ercan Ş. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullanılan bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelinin çeşitli suçlardan 9 kaydı, babasının 6 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • babayı bıçakladı
  • zehirli ilişki
  • yara aldı

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.