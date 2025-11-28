Oğul babasını sırtından bıçakladı! Sarıyer'de sokak ortasında aile dramı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Ş., mutfaktan aldığı bıçakla evlerinin bulunduğu sokak üzerinde babasını sırtından bıçaklayıp kaçtı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Bahri Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı Ercan Ş. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullanılan bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelinin çeşitli suçlardan 9 kaydı, babasının 6 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.