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Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kaç yaşında?

Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümü ekranlara damga vuracak. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümüne birbirinden ünlü konuklar katılacak. Bu ünlüler arasında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de yer alıyor. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Oğulcan Engin hakkında araştırmalar hız kazandı. Oğulcan Engin'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

30.12.2019  11:52 - Güncelleme: 30.12.2019  11:52
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık'ta saat 20:00'da ekranlara gelecek. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümüne birbirinden ünlü konuklar katılacak. Bu ünlüler arasında Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de yer alıyor. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Oğulcan Engin hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Oğulcan Engin kimdir? Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 


OĞULCAN ENGİN KİMDİR?
30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano’da European School Of Economics’te öğrenim görmüştür.


Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.


Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka’lıdır.

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