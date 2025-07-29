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Oğullarına kurşun yağdırdı... Cani babadan sokak ortasında dehşet

Adana'da miras kavgası nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Baba ve oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayda bir kardeş hayatını kaybederken bir kardeş de yoğun bakımda tedaviye alındı.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 09:22 - Güncelleme:
Oğullarına kurşun yağdırdı... Cani babadan sokak ortasında dehşet
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Adana'da miras kavgasında bir kardeşin öldüğü, diğerinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba ve oğlunun, ellerinde sopalarla kardeşlere saldırdığı, ardından av tüfeğiyle ateş açıldığı görülürken, saldırıdan önce firari şüpheli Murat Köse'nin engelli ağabeyine tehdit mesajları gönderdiği de ortaya çıktı.

Olay, 24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras meselesi nedeniyle 69 yaşındaki Erol Köse ile oğulları Nihat (42) ve Mesut Köse (34) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut'u sopayla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada Erol Köse bu kez evden aldığı av tüfeğiyle geri döndü ve iki oğluna ateş açtı.

Karınlarından vurulan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı. Mahalleli, yaralı kardeşleri özel araçla hastaneye yetiştirdi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nihat Köse kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mesut Köse ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SOKAK ORTASINDAKİ DEHŞET KAMERADA

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğlunun ellerindeki sopayla Nihat ve Mesut Köse'yi darbettikleri, ardından Erol Köse'nin evine gidip av tüfeğini alarak oğullarına ateş açtığı anlar yer aldı. Şüpheli babanın, vurduğu oğlunu yerdeyken tekmelediği görüntüler ise pes dedirtti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra baba Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN TEHDİT MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışan ekipler, firari şüpheli Murat Köse'nin, hayatını kaybeden bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye olaydan kısa süre önce cep telefonundan tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini tespit etti. Mesajlardan birinde "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı" ifadeleri yer aldı.

Murat Köse'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İŞTE OLAYIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

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