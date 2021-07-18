Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 11:37 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:39

Saldırıdan sonra tedavi altına alınan Atmaca, yaklaşık 3 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu ve teşkilattan emekli edildi. Akdal'ın ailesi, oğullarının hem eğittiği hem de yaklaşık 2 yıl beraber görev yaptığı dedektör köpek Atmaca'yı sahiplenmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) talepte bulundu.

Ailenin talebini dikkate alan TSK görevlileri, köpeğin şehit ailesine teslim edilmesi yönünde karar alınca Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı kadrosunda görevli Sağlık Albay Nilgün Alçay tarafından Kahramanmaraş'a getirilen Atmaca, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şehidin silah arkadaşlarıyla aileyi ziyaret eden Albay Alçay tarafından Akdal ailesine teslim edildi.

Oğlunun emaneti ile karşılaşan şehit babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal, gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. Kardeşleri Cihat, Sinan ve Arzu Akdal ise birbirlerine sarılarak köpeği karşıladı.

Aldıkları hediyenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Baba Feramuz Akdal, AA muhabirine, oğlunun emanetine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Oğlunun şehit olduğu saldırıda köpeğinin de yaralandığını anımsatan Akdal, Atmaca'yı sahiplenmek için yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Evlatlarının, Atmaca ile 2 yıl görev yaptığına değinen baba Akdal, şöyle konuştu:

"Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu. Gazimi getirdiler. Milli Savunma Bakanı ve komutanlarımız uygun gördüler, oğlumun emanetini bana verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Komutanlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü bu benim oğlumun 2 yıl yanında görev yapmıştı. Köpek demiyorum, çünkü o gazi. O gazi şu anda bize verildi. O emanete inşallah en güzel şekilde bakacağım. Komutanlarım merak etmesin."

Anne Remziye Akdal da "Oğlumun kokusu üzerine sinmiş." sözleriyle karşıladığı Atmaca'yı koklayarak, "Çok mutluyum sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde. Gerçekten çok mutluyum, vatan sağ olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır'dan getirilen özel kulübesine yerleştirilen Atmaca'nın bakımı konusunda da Akdal ailesine bilgilendirme yapıldı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, 7 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG tarafından tanksavar silahıyla saldırı düzenlenmiş, olayda Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal ile Uzman Çavuş Gökhan Çakır, şehit düşmüştü.