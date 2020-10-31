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Oğullarını şikayet eden komşularına saldırdılar: Ölümden döndük

Karabük'te pansiyon sahibi Nazire Kaya ile oğlu Barış Kaya, komşu pansiyonu işleten ailenin 18 yaşından küçük 2 oğlunu kendilerine küfrettikleri iddiasıyla polise şikayet edince tekme tokat dövüldü. Barış Kaya “Bizi sürekli taciz ediyorlar, küfürler ediyorlar. Saldırı oldu. Annemin yüzünde morluklar oluştu. ‘Ne istedin çocuklarımızdan, bak savcılığa gidiyorlar. Sizi öldüreceğiz, yaşatmayacağız' diyerek saldırdılar. Ölümden döndük' diye konuştu.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:11
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Safranbolu’da pansiyon sahibi olan Nazire Kaya ve oğlu Barış Kaya, iddiaya göre komşu pansiyonu işleten ailenin 18 yaşından küçük 2 oğlunu kendilerine küfrettikleri iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Oğullarının ifadeye çağrılmasına sinirlenen aile üyeleri de geçen çarşamba günü, anne ile oğlunu tekme tokat dövdü. Vücutlarında morluklar oluşan anne ve oğlu yeniden şikayetçi oldu.

Nazire Kaya psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Şikayetçi olunca çocukların aileleri oğluma vurmaya başladı. Ardından da dönüp bana vurdular. Çevredeki komşularımız olmasaydı oğlumu öldüreceklerdi. Çevredekiler araya girdi, kavgayı ayırdı. Oğlum yerde baygın yatıyordu. Şikayetçi olduk. Koruma talebinde de bulunduk. Soruşturma devam ediyor’’ dedi.

Barış Kaya da “Bizi sürekli taciz ediyorlar, küfürler ediyorlar. Saldırı oldu. Annemin yüzünde morluklar oluştu. ‘Ne istedin çocuklarımızdan, bak savcılığa gidiyorlar. Sizi öldüreceğiz, yaşatmayacağız’ diyerek saldırdılar. Ölümden döndük’’ diye konuştu.

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