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Oğullarını ziyarete giden çift kaza geçirdi, baba öldü anne yaralı

Antalya'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ercan Bala öldü, eşi Dilek Bala ile diğer sürücü yaralandı. Bala çiftinin Ordu'daki oğullarını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

DHA23 Kasım 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 12:21
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Kaza, sabah saatlerinde Akseki ilçesinde meydana geldi. Ercan Bala yönetimindeki 07 JA 665 plakalı otomobil, Cendere Kavşağı'nda Ufuk Sütoğlu yönetimindeki 32 DM 677 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bala öldü, yanındaki eşi Dilek Bala ile minibüs sürücüsü Sütoğlu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ercan Bala'nın Manavgat'ta çalıştığı otelin tadilata girmesi nedeniyle eşiyle birlikte, Ordu'da akrabalarının yanında kalan oğulları Kerem'i ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

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