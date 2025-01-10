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Ogün Samast Trabzon Adliyesi'ne geldi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Ogün Samast Trabzon Adliyesi'ne geldi
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve 15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast'ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi'ne gelen Samast, son olarak 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılmıştı.

Söz konusu duruşmada mahkeme, Ogün Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı kararın açıklanması için 10 Ocak 2025 tarihine ertelenmişti.

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