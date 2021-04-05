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Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu

İş insanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Oğuzhan Sarıoğlu, Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu. Sarıoğlu 41 yaşındaydı.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:06
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Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Güneşli Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Oğuzhan Sarıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşı evine gitti.

Çilingir yardımıyla girdiği evde Sarıoğlu'nun hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İş insanı Oğuzhan Sarıoğlu'nun Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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