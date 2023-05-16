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Oğuzhan Uğur'dan milli iradeye hakaret! Önce paylaştı sonra sildi

Seçimlerde bozguna uğrayan 7'li koalisyonun destekçileri ardı ardına seçmene hakaret içeren açıklamalarda bulunuyor. Milli iradenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçimlerde birinci yapmasını hazmedemeyenlerden biri de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu. Uğur “Mesele çıkar ve çoğunluk” sözleriyle seçmenin iradesine hakaret etti.

16 Mayıs 2023 Salı 14:10 - Güncelleme:
Oğuzhan Uğur'dan milli iradeye hakaret! Önce paylaştı sonra sildi
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan sonuç muhalif isimlerde rahatsızlığa neden oldu. 7'li koalisyonun destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin başarıyla çıktığı seçim sonrası hezimetlerini seçmene mal etmeye başladı. Özellikle deprem ve seçim dönemlerinde provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da seçmeni hedef alan isimlerden.

MİLLİ İRADEYİ KÜÇÜMSEDİ

Uğur twitter hesabından, "Dünyada her zaman haksızlık, yalan ve kötülük hüküm sürmüştür. Herrr zaman. "Dünya yuvarlaktır" diyen adamı idam etmeleri gibi mesela... diğer örnekleri siz düşünün, en az 100 tane gelmiştir aklınıza. Mesele doğruluk değil, hiç olmadı. Mesele çıkar ve çoğunluktur" mesajını paylaştı.

HAKARET PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Seçmene açıkça hakaret eden Oğuzhan Uğur, daha sonra bu tweetini sildi. Ancak seçmeni hedef alan Uğur'un sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

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