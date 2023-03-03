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OHAL bölgelerinde idari izinliler belli oldu

Kahramanmaraş Valiliği tarafından deprem sebebiyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin idari izin kriterleri belirlendi.

IHA3 Mart 2023 Cuma 20:18 - Güncelleme:
OHAL bölgelerinde idari izinliler belli oldu
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Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte idari izinli sayılacak kamu çalışanlarını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunan personelin ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağı belirtildi.

DÖNÜŞÜMLÜ VE ESNEK ÇALIŞMA USULLERİNE TABİ TUTULACAKLAR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları hatırlatıldı.

Kahramanmaraş Valiliğinin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda;

"Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri, AFAD, belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan kamu personeli ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır.

Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirilmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmeti aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, il merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir" denildi.

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