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OHAL Komisyonu 105 bin 100 başvuruyu karara bağladı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 300 başvurudan 105 bin 100'ünü karara bağladı.

AA27 Mart 2020 Cuma 09:42 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:42
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Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 300 müracaat oldu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik, 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 105 bin 100 başvuruyu sonuçlandırdı.

Başvuruların 93 bin 900'ünü reddeden ve 11 bin 200 başvuruyu kabul eden Komisyonda 21 bin 200 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren geçen 27 aylık sürede başvuruların yüzde 83'ünü sonuçlandırmış oldu.

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 57 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

- YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor.

Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.

Komisyon, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.

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