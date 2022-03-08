İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4862
  • EURO
    15,7637
  • ALTIN
    938.696
  • BIST100
    2001.63
Güncel

Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda kaza

EYÜPSULTAN'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralanırken, Okmeydanı-TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA8 Mart 2022 Salı 09:42 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:42
ABONE OL

Kaza, Okmeydanı-Tem Bağlantı Yolu Nurtepe mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Berkan Kalender'in kullandığı para nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duraktan yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.