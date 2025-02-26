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Okmeydanı'nda metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu

Okmeydanı Hastane durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yoğunluk oluştu.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Okmeydanı'nda metrobüs arızası: Duraklarda yoğunluk oluştu
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Söğütlüçeşme-Avcılar hattında seyreden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında yolcu aldıktan sonra arızalandı.

Metrobüsteki yolcular, şoförün uyarısıyla araçtan indi.

DURAKTA YOĞUNLUK OLUŞTU

Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, yolcular da durakta yoğunluğa neden oldu.

Seferlerin aksaması nedeniyle metrobüs güzergahında Çağlayan durağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.

Araç yoğunluğu nedeniyle metrobüslerin ters istikamette kontrollü şekilde ilerlemesi sağlandı.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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