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Okmeydanı'nda terör operasyonu

OKMEYDANI'nda düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 14.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polisleri katıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak ve çevre sokakları geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. TEM ekipler operasyon kapsamında 3'ü kadın toplam 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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