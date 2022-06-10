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Oksijen tüpü dolum tesisinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, oksijen tüpü dolum tesisinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çalışmalar devam ediyor.

DHA10 Haziran 2022 Cuma 21:29 - Güncelleme:
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Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir oksijen ve asetilen tüp dolum tesisinin oksijen tüpü dolum kısmında, saat 20.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesis içerisinde yangın çıktı. Tesisi boşaltan işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

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