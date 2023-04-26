Oktay: 7'li koalisyon, eski Türkiye'nin kavgasını geri getirme peşinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki; Gece gündüz çalışır, yorulmak bilmez, uyku bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, sevda ile çalışır.

Hızlı tren geldi, Ankara'dan Sivas'a artık güçlü bir köprü kuruldu. Hızlı trenle kahvaltıya da gidebilirsiniz, akşam yemeğine de. Önümüzdeki yıllarda hu hattı Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a kadar uzatacağız.

Bugüne kadar Yozgat'a yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sayısız eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Şehir içindeki bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 44 km'den 389 km'ye çıkardık.

Türkiye Yüzyılı'nı, Yozgat'ın da yüzyılı yapmak için 14 Mayıs'a kadar hep birlikte daha çok çalışmalıyız.

Yıllar boyunca gelişmiş ülkeler, kendi güvenlik ve refahları için herkesle birlikte bizim de vaktimizi, enerjimizi heba ederken, içerde de onların değirmenlerine su taşıyanlar vardı.

Bu hizmetlere Yozgat şahit, peki Kılıçdaroğlu ve avanesi? Onların bunu anlaması bile mümkün değil. Onların işi gücü inkar. İnkar siyaseti.

7'li koalisyon, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirme peşindeler. Bunun için Kandil'deki terör baronlarından, Londra'daki tefecilere, eşcinsellere kadar herkese göz kırpıyorlar.