Oktay: Bağımlılıkla mücadele kampanyasının detayları kamuoyu ile paylaşacağız

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Oktay, uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları ile sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadeleye son derece önem verdiklerini, 2022 yılının ilk toplantısında; zararlı alışkanlıklara karşı izlenilen stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarının değerlendirileceğini bildirdi. Oktay, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda pek çok alanda ilerleme sağlandığını ve somut adımlar atıldığını belirterek, "Bağımlılıkla mücadelenin bir kişinin değil; her kişinin, bir kurumun değil; her kurumun sorumluluğu olduğunun bilincindeyiz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sorumluluk alanları çerçevesinde bağımlılık konusunda hem önleyici hem de tedavi edici hizmetleri aralıksız sürdürmektedir. Tüm bağımlılıkların üzerine birlikte, topyekun bir iradeyle üzerine gitmediğimiz her gün yeni bağımlılık riskleri hayatımıza girmekte, elektronik sigaralardan meta/sanal bağımlılıklara, toplum yeni tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Covid salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız" dedi.

'TEK YÜREK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısının ana gündeminin, kurumlar arası eş güdümü artırmak ve mücadelede ortak dil, akıl ve ruhu sağlamak olduğunu ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadele kampanyası kararını, bu yıl hayata geçirmekte kararlıyız. Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız için ortak dille yürüteceğimiz bağımlılıkla mücadele kampanyamızın detaylarını önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini; milletvekillerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi, yargı mensuplarımızı, ana babaları; toplumun tüm kesimlerini bir kez daha zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. Dumansız hava sahasını benimsediğimiz gibi tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hepimiz için birlikte sağlayalım. 'Bağımlılığa değil, yaşama sarıl' düsturuyla, her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Dün 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olduğunu da hatırlatan Oktay "Önleme, tedavi ve müdahale hizmetlerimizle, devletimizin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletimizin yanındayız. Bağımlılığı en aza indirmek için atacağımız somut adımların karara bağlanacağı toplantımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.