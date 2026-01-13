İSTANBUL 5°C / 2°C
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı: Ünlülülere yönelik soruşturmada 2 tutuklama

İstanbul'daki ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'n da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

13 Ocak 2026 Salı 11:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürüldü.

Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı.

Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

