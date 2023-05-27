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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, 'Aziz milletimizin iradesini hiçe sayan her türlü vesayete karşı demokrasi mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
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Oktay, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimizin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yıl dönümünde, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin iradesini hiçe sayan her türlü vesayete karşı demokrasi mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

  • Fuat Oktay
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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

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