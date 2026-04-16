  Okul canisiyle ilgili dehşete düşüren detay! Profil fotoğrafı yaptığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 08:41
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı.

Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.

