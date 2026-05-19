  • Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mersin'den geziye çıkan 40 kişilik öğrenci grubundan 20 kişi, zehirlenme şüphesiyle Haymana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 00:48
Mersin'den gezi turuna çıkan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunda bulunan 20'ye yakın öğrenci, dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Edinilen bilgilere göre, öğrenciler, gezi dönüşünde Bursa'da İskender yemek için mola verdi. Yolculuğun devamında bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi, en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapılırken, yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

