  • Okul güvenliği vurgusu! İstanbul Valisi Gül: Tedbirler en üst düzeyde
İstanbul Valisi Davut Gül, 'Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz' dedi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 22:59
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz, hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır."

Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gül, "Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

