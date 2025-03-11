İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5805
  • EURO
    39,7963
  • ALTIN
    3408.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Okul müdürüne bıçaklı saldırı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürü odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

AA/İHA11 Mart 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Okul müdürüne bıçaklı saldırı
ABONE OL

Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında henüz belirlenemeyen nedenle M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırgan M.H. (40) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğrencilerin veliler tarafından alındığı okulda polis ekipleri inceleme yaptı.

"OKUL ZİLİNDEN RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

Okulun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan şahsın, zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gittiği öne sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.