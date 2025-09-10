İSTANBUL 29°C / 20°C
  Okul müdürüne saldıran şahıs gözaltına alındı
Güncel

Okul müdürüne saldıran şahıs gözaltına alındı

Aksaray'da okul müdürü, okul bahçesine girmeye çalışan kişi tarafından darpedildi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırganın yakalandığı ifade edildi.

10 Eylül 2025 Çarşamba 17:33
Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

Murat K, okul müdürü Çelen'i darpederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı.

"DARP RAPORU ALDIM ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Çelen, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.

