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  • Okul müdürünü bıçaklamıştı... Öğrenci hakkında verilen karar belli oldu
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Okul müdürünü bıçaklamıştı... Öğrenci hakkında verilen karar belli oldu

Diyarbakır'da okul müdürüne bıçaklı saldırıda bulunan ve gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 16:55 - Güncelleme:
Okul müdürünü bıçaklamıştı... Öğrenci hakkında verilen karar belli oldu
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Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenim gören ve disiplin suçlarından başka bir okula gönderilmesine karar verilen B.A.Y'nin (17), 30 Nisan'da okul müdürü H.O'yu bıçakladığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Okul müdürü H.O'nun yaralandığı saldırıyla ilgiyi polis ekiplerince gözaltına alınan B.A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenci B.A.Y'nin disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verilmiş, okuldan uzaklaştırılan öğrenci 30 Nisan'da okul bahçesinde müdür H.O'ya bıçakla saldırmıştı.

Yaralanan H.O. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edilmiş, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A.Y. yakalanmıştı.

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