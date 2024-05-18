İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okul müdürünü öldüren katilin annesi de öğretmenmiş
Güncel

Okul müdürünü öldüren katilin annesi de öğretmenmiş

İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren öğrenci Y.K.'nın annesinin de 25 yıllık öğretmen olduğu ortaya çıktı. Irak Türkmeni anne Nada K. olay sabahı telefon gelen oğlunun börek alma bahanesiyle evden çıkıp okula gittiğini söyledi.

Akşam Gazetesi18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Okul müdürünü öldüren katilin annesi de öğretmenmiş
ABONE OL

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Irak Türkmeni uyruklu Y.K. (17), tarafından silahla vurularak öldürüldü. Başta eğitim camiası olmak üzere tüm Türkiye'de infiale neden olan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 17 yaşındaki katil zanlısı Y.K.'nın annesinin de Irak'ta 25 yıl öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'ne konuşan anne Nada K., oğlunun böyle bir cinayeti işlediğine hâlâ inanamadığını belirtti.

4 ARKADAŞI ŞÜPHELİ

Cinayet günü oğlu Y.K.'ya sabah tanımadığı birinden telefon geldiğini belirten anne Nada K. şöyle devam etti: "Kahvaltı edecektik. Ne olduysa o telefondan sonra oldu. Börek alayım diyerek evden çıktı. Okula gitmiş, bu kötü olayı gerçekleştirmiş. Oğlum asla cinayet işleyecek biri değildi. İbrahim Hoca ile paramızı iade etmedikleri için okulda tartışmıştık. Ancak aradan 6 ay geçmişti. Oğlum geçirdiği kaza nedeniyle nörolojik tedavi görüyordu. Birileri oğlumu kullandı. Oğlum 4 öğrencinin ismini savcıya verdi; ifadeleri alındı."

KIZIM DA ÖĞRENCİSİYDİ

Nada K., Irak'ta öğretmenlik yaparken eşinin de Türkiye'de ticaretle uğraştığını söyledi. Kızları rahatsızlanınca tedavi için İstanbul'a geldiklerini ve kalmaya karar verdiklerini aktaran Nada K. "Türk vatandaşlığına geçtik. Oğlum Y.K., devlet okulunda devamsızlık yapınca takip etmek için özel okula kaydını aldım. Kızım da 4 yıl İbrahim Hoca'nın okulunda eğitim görmüştü; en zeki öğrencileri arasındaydı."

TAZİYEYE GİTMEYE CESARET EDEMEDİM

İbrahim Oktugan'ın ailesine taziyeye gitmeyi istediğini ancak cesaret edemediğini belirten Nada K., "Ben de bir öğretmenim, hangi anne oğlunun öğretmenini katili olmasını ister. Onlar kadar içim yanıyor. Bizi affedin" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.