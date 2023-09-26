Okul öncesi Mevlid kandili etkinlikleri, bu mübarek günde çocukları dini konularda bilinçlendirmek amacıyla öğretmenleri tarafından uygulanıyor. Mevlid Kandili, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür. Çocuklara peygamber sevgisini aşılamak için okul öncesi Mevlid Kandili etkinlikleri yaptırılıyor. Bunun için Mevlid kandili boyama etkinlikleri ve kartları göz önünde bulunduruluyor. İşte Okul öncesi Mevlid kandili etkinlikleri ve kandili kartları örnekleri

OKUL ÖNCESİ MEVLİD KANDİLİ ETKİNLİKLERİ



Okul öncesi Kandil etkinlikleri, öğrencilere yaptırılarak velilere anlamlı hediyeler olarak verilebiliyor.

Okul öncesi Mevlid Kandili kartları ve süslemelerle ilgili örnekleri sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte en güzel Mevlid Kandili kartları ve okul öncesi öğrencileri için boyama etkinlikleri

HADİS KARTLARI

Okul öncesi Mevlid Kandili kartlarına hadisi şerifler yazıp pul ve sim gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Alternatif olarak bu hadislerden yine el yazısıyla kitap ayraçları hazırlayıp sevdiklerine hediye etmesini sağlayabiliriz.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gecedir.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram ilan etmiştir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.