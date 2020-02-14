Okul öncesi Sevgililer Günü etkinlikleri neler? Sevgililer Günü Sevgi Haftası etkinlikleri

14 Şubat 2020 Cuma 10:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:54

Okul öncesi Sevgililer Günü etkinlikleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sevgililer Günü Sevgi Haftası etkinlikleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Büyük bir ilgi ile beklenen Sevgililer Günü geldi çattı. Bu özel günde sevgililer birbirlerine çeşitli sürprizler yapıyorlar. Okul öncesi etkinkinlerinde ise çocuklara da annelerine hediye edilebilecekleri çeşitli kolyeler ve renkli renkli kalpler ile süslemeler yaptırıyorlar. Sevgililer Günü Sevgi Haftası etkinliklerini sizler için derledik.

OKUL ÖNCESİ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?

Okul öncesi Sevgililer Günü etkinlikleri olarak; 3 yaş grubu için sevgi kolyesi, kalp çocuklar ve kırmızı kalp Kolaj çalışması yaptırılabilir.