19 Eylül 2025 Cuma
Güncel

Okul önünde bıçaklı veli dehşeti! Çocuğunun gözü önünde saldırdı

Kadıköy'de bir ilkokulda veliler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgayla bitti. Olayda yaralanan olmazken, velilerden birinin yaşanan arbede esnasında baygınlık geçirdiği görüldü.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 15:20
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Erenköy İlkokulu'nda öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü.

Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise büyük tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı.

Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.

