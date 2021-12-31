Okul önünde dolaşan pitbull barınağına götürüldü

AA 31 Aralık 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:37

İlçeye bağlı Pınaraltı Mahallesi'ndeki Pınaraltı İlkokulu çevresinde başıboş gezen köpeği fark eden okul müdür yardımcısı Zafer Demir, durumu Of Belediyesi'ne bildirdi.

Okula gelen Of Belediyesi Sokak Hayvanları ekipleri, pitbull cinsi köpeği kontrollü şekilde yakalayarak araca bindirdi. Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpeğin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Pınaraltı İlkokulu Müdür Yardımcısı Zafer Demir, AA muhabirine, köpeğin bir süredir okul çevresinde dolaştığını, öğrencilerin tedirgin olması üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde okula geldiklerini anlatan Demir, "Köpeği daha önce okul önünde gördük. Sahipli olabileceğini düşündük ve bir süre gözlemledik. Ancak bugün de gelince sahipli olmadığını ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek belediyeyi aradım. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafemiz olmasına karşın hemen geldiler ve köpeği barınağa götürdüler. Gündemde olan bir konu ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek hareket ettik." diye konuştu.

