İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2021 Cuma / 25 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,3093
  • EURO
    15,1117
  • ALTIN
    777.299
  • BIST100
    1883.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okul önünde dolaşan pitbull barınağına götürüldü
Güncel

Okul önünde dolaşan pitbull barınağına götürüldü

Trabzon'un Of ilçesindeki bir ilkokul önünde yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpeğin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 12:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:37
ABONE OL

İlçeye bağlı Pınaraltı Mahallesi'ndeki Pınaraltı İlkokulu çevresinde başıboş gezen köpeği fark eden okul müdür yardımcısı Zafer Demir, durumu Of Belediyesi'ne bildirdi.

Okula gelen Of Belediyesi Sokak Hayvanları ekipleri, pitbull cinsi köpeği kontrollü şekilde yakalayarak araca bindirdi. Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpeğin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Pınaraltı İlkokulu Müdür Yardımcısı Zafer Demir, AA muhabirine, köpeğin bir süredir okul çevresinde dolaştığını, öğrencilerin tedirgin olması üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde okula geldiklerini anlatan Demir, "Köpeği daha önce okul önünde gördük. Sahipli olabileceğini düşündük ve bir süre gözlemledik. Ancak bugün de gelince sahipli olmadığını ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek belediyeyi aradım. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafemiz olmasına karşın hemen geldiler ve köpeği barınağa götürdüler. Gündemde olan bir konu ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek hareket ettik." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.