27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7078
  • 6,4028
  • 258.588
  • 98436.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Okul Puanı (OBP) nasıl hesaplanıyor, OBP nedir? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu?

2019 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, Okul Puanı (OBP) nasıl hesaplanıyor, OBP nedir, 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu soruları gündeme geldi. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Pek, OBP puanları nasıl hesaplanıyor? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? TYT ve AYT puanına okul puanı dahil mi? Okul puanı (OBP) ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘OBP puanları nasıl hesaplanıyor? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? TYT ve AYT puanına okul puanı dahil mi? OBP nedir?’ soruları YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir. OBP hesaplamayla ilgili ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede, "Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır" denildi. İşte haberimizin ayrıntıları…

OKUL PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIYOR?
 
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
 
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
 
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
 
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.
 
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 
TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.
 
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)
hesaplanmayacaktır.
 
TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
 
TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180
ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

YKS sonuçlarında şu bilgiler yer alıyor:
 
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası
varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
 
YKS 2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ile ilgili geçtiğimiz gün, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da  (Erken açıklandı) sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." demişti.
 

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400 sevkiyatı sürüyor: Peş peşe indiler

S-400 sevkiyatı sürüyor: Peş peşe indiler

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump'a büyük şok! Kabul edildi

Trump'a büyük şok! Kabul edildi

Aydos Ormanı'nda vahşet: Satırla defalarca vurarak öldürdü

Aydos Ormanı'nda vahşet: Satırla defalarca vurarak öldürdü

3 bin doğumda bir görülüyor! 'Hamileyken rüyamda görmüştüm'

3 bin doğumda bir görülüyor! 'Hamileyken rüyamda görmüştüm'

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi
 

POPÜLER HABERLER

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

Türk bilim insanları kök hücre ve 3D biyo-yazıcı ile 'kalp' üretecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA