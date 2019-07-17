Okul Puanı (OBP) nasıl hesaplanıyor, OBP nedir? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu?
2019 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, Okul Puanı (OBP) nasıl hesaplanıyor, OBP nedir, 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu soruları gündeme geldi. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Pek, OBP puanları nasıl hesaplanıyor? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? TYT ve AYT puanına okul puanı dahil mi? Okul puanı (OBP) ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…
‘OBP puanları nasıl hesaplanıyor? 2019 YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? TYT ve AYT puanına okul puanı dahil mi? OBP nedir?’ soruları YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir. OBP hesaplamayla ilgili ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede, "Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır" denildi. İşte haberimizin ayrıntıları…
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