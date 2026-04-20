  • Okul saldırılarıyla ilgili provokasyona geçit yok: 661 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldı
Okul saldırılarıyla ilgili provokasyona geçit yok: 661 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırılarına ilişkin soruşturmalar ve bu süreçte dezenformasyon yayan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

ABDULLAH POLAT20 Nisan 2026 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

DEZENFORMASYON VE PROVOKASYONA GEÇİT VERİLMİYOR

Süreçte, yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan, halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalışan ve resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak amacıyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar mercek altına alındı. Çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden hesap sahiplerine yönelik 72 ilin Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların güncel dökümü ise şu şekilde paylaşıldı:

Tutuklananlar: 68 kişi

Adli Kontrol Tedbiri Uygulananlar: 127 kişi

Çocuk Koruma Kanunu Tedbiri Uygulananlar: 5 kişi

Serbest Bırakılanlar (Ailelerine Teslim Edilenler): 117 kişi

Yakalama ve Tespit Çalışmaları Sürenler: 95 kişi

Gözaltında Bulunanlar: 249 şüpheli

Erişim Engeli Getirilen Hesap Sayısı: 1.104 sosyal medya hesabı

275 OKULU HEDEF GÖSTEREN 389 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı, özellikle milletin huzur ve güvenliğini hedef alarak, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceği iddiasıyla tedirginlik oluşturan hesapların tespit edildiğini bildirdi. Bu kapsamda 275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

81 İLDE EŞ GÜDÜMLÜ TAKİP

Konunun, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edildiği ifade edildi. Sürecin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

