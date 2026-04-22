  • Okul saldırısı sonrası tedavi sürüyor: Yaralı öğrenciler tedavi görüyor
Güncel

Okul saldırısı sonrası tedavi sürüyor: Yaralı öğrenciler tedavi görüyor

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 13:31
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
